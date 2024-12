I fregi e gli elmi di intervento ai nuovi vigili del fuoco volontari

Ieri mattina nella sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Como, in via Valleggio, si è tenuta la cerimonia di consegna dei fregi e degli elmi da intervento per i nuovi capi squadra volontari e per i nuovi vigili volontari in servizio in provincia. Sedici giovani, a conclusione di un primo percorso formativo di 156 ore svolto da settembre a novembre al comando di Como, indosseranno l’uniforme e saranno operativi nei distaccamenti volontari di Appiano Gentile, Cantù, Centro Valle Intelvi, Dongo, Erba e Lomazzo. Indosseranno l’elmo rosso da capo squadra volontario i sedici vigili del fuoco volontari già in servizio che hanno concluso il percorso formativo svolto a livello nazionale in esito a un concorso. La cerimonia di vestizione è stata voluta dal comandante Antonio Pugliano. "Un modo per augurare al personale un proficuo servizio – ha spiegato – e per ringraziarli del continuo impegno nell’assolvimento dei compiti d’istituto con dedizione e professionalità, ancora più apprezzati perché svolti nelle 24 ore da volontari del soccorso".

I nuovi volontari entreranno nella grande famiglia dei vigili del fuoco in aggiunta ai 223 che già espletano soccorso tecnico urgente nella provincia di Como. È anche merito loro se negli ultimi dodici mesi sono aumentati gli interventi di soccorso in città e nel resto della provincia, saliti a quota 5.559. In 761 casi si è trattato dello spegnimento di incendi, in 544 gli interventi hanno riguardato incidenti stradali e chiamate di messa in sicurezza in seguito a sinistri (704). Le attività di soccorso, ricerca persone e incidenti sul lavoro sono state 1.211, gli interventi per fughe di gas 199. Le attività di soccorso per dissesti e frane sono stati 344, i salvataggi e i recuperi di animali 285, gli interventi per inondazioni e alluvioni 413, i soccorsi di bagnanti in difficoltà 38, a cui vanno aggiunto 1.060 interventi di assistenza.

Ro.Can.