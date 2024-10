Hugh Grant e Spiderman in tribuna a vedere il Como, squadra sempre più glamour

Como – Una squadra sempre più glamour, il Como 1907. Tornato quest’anno in serie A dopo oltre vent’anni di purgatorio e patimenti, tornato nel suo stadio dopo alcuni match in esilio forzato causa inagibilità del Sinigalia per la massima serie, il club lariano sta attraversando un periodo di visibilità e popolarità probabilmente mai vissuti nella sua ultracentenaria storia.

L’ambiziosa proprietà dei fratelli Robert e Michael Hartono, miliardari indonesiani ben inseriti nel mondo del calcio e del jet set, sta portando i riflettori di mezzo mondo su Como, squadra e città. Ieri in tribuna nella partita pareggiata 1-1 contro il Parma c’erano due star internazionali del cinema come Hugh Grant ed Andrew Garfield. Il re della commedia romantica inglese, grande appassionato di calcio, era in tribuna autorità insieme alla moglie Anna Eberstein e si è anche prodotto in una calorosa esultanza al gol del pareggio casalingo; poco lontano dalla coppia c’era Garflied, stella di Hollywood nota al grande pubblico per aver interpretato Spiderman in diversi film. Entrambi sono stati invitati da Mirwan Suwarso, top manager del gruppo Harton che per il colosso indonesiano sta seguendo in prima persona il ‘progetto Como’.

La persenza dei due attori sugli spalti del Sinigaglia conferma dunque la propensione alla grandeur della proprietà del club che la scorsa primavera, in occasione della festa promozione in serie A, aveva portato sul Lario Thierry Henry, ex campione oggi azionista del club e Jamie Vardy, attaccante e capitano del Leicester.