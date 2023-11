Guardia medica all’ex Felice Villa

Torna l’ex guardia medica, che ora si chiama servizio di continuità assistenziale, nell’ex ospedale Felice Villa, durante i fine settimana e nei festivi dalle 8 alle 20. Il servizio

si attiva componendo

il numero unico nazionale 116 117 cui risponde

la centrale operativa regionale che inoltra

le chiamate in base alla residenza dell’assistito

o alla provenienza della chiamata. I medici

di Continuità assistenziale forniscono un servizio

per i casi che non possono essere rinviati al medico curante e offrono

un consiglio telefonico

o invitano il paziente

a raggiungere la sede della continuità assistenziale per una valutazione ambulatoriale. Possono effettuare una visita a domicilio o attivare

il servizio di emergenza urgenza. Il servizio è attivo al piano zero dell’edificio A del Felice Villa in via Isonzo 42 B.

Ro.C.