Grotte glaciali e il clima che cambia

Una serata per discutere di cambiamento climatico a partire dall’osservazione dei fenomeni vicino a casa quella organizzata dal Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo“, in collaborazione con la Federazione Speleologica Lombarda. La geologa Paola Tognini giovedì alle ore 20,45, nella sala convegni del municipio di Canzo, affronterà il tema degli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai, con riferimento all’esplorazione delle grotte glaciali."Questo incide anche sul turismo e sull’economia delle terre alte come attestano i climatologi, oggi non ha più senso investire in nuovi impianti sciistici a quote inferiori ai 2mila metri".