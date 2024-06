Greta Spreafico scomparsa, la Procura di Rovigo indaga per omicidio

Erba (Como), 1 giugno 2024 – La procura di Rovigo indaga per omicidio nel caso di Greta Spreafico, la donna di Erba scomparsa ormai 2 anni fa (nella notte tra il 3 e il 4 giugno). L’ha confermato Davide Barzan, consulente di famiglia di Greta, ospite a ‘Storie italiane su Rai Uno’ ieri.

Sparita da Porto Tolle dove era andata per trattare la vendita di una casa di famiglia, Greta Spreafico, conosciuta anche per la sua grande passione per la musica e la sua voce rock, non si era presentata all’appuntamento con l’acquirente.

“Finalmente oggi su istanza dell’avvocato Nunzia Barzan il pubblico ministero ha riaperto le indagini e verosimilmente si indagherà per omicidio. E' scomparsa, non sappiamo dove sia finita Greta, non si trova nemmeno la sua auto: è importante che si continui a indagare e presenteremo a breve delle memorie molto articolate, ha detto in diretta. Mentre a ottobre 2023 il pm di Rovigo aveva fatto richiesta di archiviazione per l’unico indagato, in Procura a Como era stata aperta una nuova ipotesi di reato per circonvenzione di incapace.