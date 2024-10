Greta Spreafico scomparsa, l’eredità e l’ultimo viaggio per vendere la casa del nonno

Erba (Como), 9 ottobre 2024 – L’ex compagno di Greta Spreafico, la cantante erbese scomparsa il 4 giugno 2022, è stato iscritto sul registro degli indagati. Si tratta di Gabriele Lietti, con il quale la donna avrebbe avuto un rapporto a tratti burrascoso, ma che allo stesso tempo compare nel testamento che la vittima avrebbe fatto nel 2021, indicandolo come beneficiario di terreni e immobili, per un valore di circa un milione di euro.

Beni che Greta aveva ereditato dal padre: una circostanza che ora ha spinto la Procura di Rovigo a prendere in considerazione anche questa ipotesi.

Andrea Tosi, il giardiniere di Porto Tolle che risulta essere l’ultima persona ad aver visto viva la rocker erbese

La scomparsa

Greta Spreafico era scomparsa a 53 anni nella zona del delta del Po a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e nemmeno l’auto che utilizzava, una Kia Picanto, e da dalla notte tra il 3 e 4 giugno a oggi, non è mai emerso nessun elemento significativo che consentisse di ritrovarla o di capire che fine possa aver fatto.

Così a novembre dello scorso anno, le indagini, che procedevano per occultamento di cadavere, e prima ancora per sequestro di persona, erano state chiuse, ma solo per pochi mesi. A luglio di quest’anno, su istanza del legale della famiglia Spreafico, Nunzia Barzan, che aveva prodotto nuovi elementi, erano ripartite con una nuova ipotesi di reato, la stessa che ora grava su Lietti: omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. L’avvocato aveva infatti fornito alla Procura nuovo materiale, tra cui comunicazioni tra Andrea Tosi e Gabriele Lietti.

Andrea Tosi

Fin da subito era stato iscritto sul registro degli indagati Andrea Tosi, il giardiniere di Porto Tolle che risulta essere l’ultima persona ad aver visto viva la cantante rock erbese, con cui aveva passato la serata, che pare avesse conosciuto solo nei giorni precedenti la sua scomparsa. Era rimasta con lui fino alle 2 di notte, poi si sarebbe avviata da sola alla guida della sua auto. In quei giorni Greta Spreafico era andata in Polesine per vendere degli immobili a un parente, ma di lei si erano perse le tracce due giorni prima del rogito, per il quale era stato fissato l’appuntamento dal notaio per il 6 giugno.

La casa del nonno

In particolare, si trattava della vendita della casa del nonno, che sarebbe stata ceduta a un cugino per 80mila euro. Le ultime immagini delle telecamere che consentivano di ricostruire il suo tragitto di quella notte, l’avevano localizzata vicino a un tratto del fiume su cui si sono concentrare le ricerche della scorsa estate: l’ultimissimo frame nelle mani degli inquirenti, la colloca in località Bonelli, alle 5.16 del mattino del 4 giugno. Era stata quindi presa in considerazione la possibilità che la sua auto fosse finita sul fondale del Po, senza mai più riemergere.

Le ricerche

I vigili del fuoco avevano quindi scandagliato il fondale, ma senza esito. A casa era stato trovato uno dei suoi due telefoni, mentre l’altro era sempre rimasto spento e non raggiungibile: l’ultimo messaggio era stato per il fidanzato: gli aveva chiesto dove si trovasse, poi più nulla.

Ora emerge questa novità, che riguarda una nuova iscrizione sul registro degli indagati legata a un possibile movente, e che sembra dare nuovo ossigeno alle indagini, che certamente si muoveranno nella direzione di svolgere accertamenti sulla fondatezza di quel testamento e la possibilità che Lietti potesse essere effettivamente il beneficiario di tale cospicuo patrimonio in caso di morte della donna.