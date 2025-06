Gratis da Argegno a Menaggio negli orari serali

Fino al 4 settembre, con l’orario estivo di Asf, torna il servizio “hop on – hop off“, sulla Linea C110 Como – Colico: tra le 19 e la fine del servizio, sulla tratta da Argegno - piazza Roma/Pontile a Menaggio - piazza Roma, e viceversa, il servizio sarà gratuito sia nei giorni feriali che festivi. Sarà dunque possibile salire a bordo dei mezzi senza titolo di viaggio. La tabella degli orari è consultabile sul sito di Asf. L’iniziativa è stata attivata in collaborazione con Associazione Turistica Tremezzina e PromoMenaggio, e le amministrazioni comunali interessate dal servizio.