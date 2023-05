Como, forti grandinate sul Lario: la Protezione civile dichiara l'allerta

Como, 30 maggio 2023 - Alla pioggia dei giorni scorsi è seguita anche la grandine che nel tardo pomeriggio e in serata ha creato parecchi problemi sul Lario e anche sul Ceresio. A Campione d’italia ad esempio le strade ricoperte da chicchi di ghiaccio si sono imbiancate e la strada principale del paese si è trasformata in un fiume per colpa della grandine che ha ostruito le griglie di raccolta. Non è andata meglio sul lago di Como: a Mezzegra, Tremezzo, Lezzeno, Bellagio, Lenno e Schignano la perturbazione è arrivata nel tardo pomeriggio e acqua e grandine ad Argegno hanno provocato il crollo del muro di un giardino che costeggia la provinciale 13, la strada che scende in paese dalla Valle Intelvi. Allagamenti e traffico rallentato sono stati segnalati anche lungo la statale Regina, ma in serata la perturbazione si è spostata, accompagnata da piogge e grandinate, anche verso il capoluogo, il Canturino e la Bassa Comasca. La protezione civile ha dichiarato l’allerta gialla e i volontari sono al lavoro per monitorare fiumi e corsi d’acqua.