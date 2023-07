Grandate, donna ferita da una coltellata trovata sul bordo della strada

Grandate (Como), 22 luglio 2023 - Una donna con una ferita di arma da taglio è stata soccorsa alle 6 del mattino a Grandate. La donna è stata ritrovata riversa sul ciglio della strada, in via Como la strada che dalla provinciale sale verso il centro del paese.

I vigili del fuoco l’hanno soccorsa insieme a una squadra del 118, poi la donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese dove è stata ricoverata, anche se a perso molto sangue non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per far luce su quel che è accaduto e stabilire se si è trattato di un’aggressione.