Il Gp dei vip sul lago di Como, motoscafi elettrici per una sfida tra star. E Will Smith batte Rafael Nadal

Cernobbio (Como) – Una giornata da Lariowood quella che si è vissuta oggi sul lago di Como. A fare il tifo per i piloti dei loro team, impegnati nella prima edizione dell’E1 Lake Como GP, c’erano Rafa Nadal, per anni numero uno del tennis mondiale, e Will Smith, il “Principe“ di Hollywood. La “strana coppia“, ospite d’onore nel Gran Hotel Villa d’Este di Cernobbio, ha oscurato addirittura quella formata da George Clooney e Brad Pitt, amici per la pelle in questi giorni in vacanza a Villa Oleandra. Un weekend ad alto tasso di glamour che ieri ha vissuto il suo epilogo, con la gara del Campionato mondiale UIM E1, disputato con imbarcazioni da corsa completamente elettriche, una novità riconosciuta dall’Union Internationale Motonautique, l’organo di governo per tutte le attività di motonautica.

Campionato mondiale E1 Lake Como GP

Will Smith e Rafa Nadal sono arrivati a Como per seguire da vicino le loro scuderie e hanno decisamente portato fortuna: la gara è stata vinta proprio dai due piloti della stella di Hollywood, mentre il campione spagnolo si è classificato al secondo posto. Sul terzo gradino del podio il team Brazil dell’imprenditore Marcelo Claure, fondatore e ceo di Claure Group e presidente esecutivo di Bicycle Capital, anche lui presente sul Lario. A rubare la scena però ci hanno pensato Nadal e Will Smith che in mattinata hanno anche approfittato della pioggia – e della pausa delle prove in acqua – per entrare negli abitacoli dei loro motoscafi (rigorosamente a motore spento). Le imbarcazioni dell’E1 non hanno niente da invidiare ai “fratelli maggiori“ della motonautica. Gli scafi, costruiti come dei piccoli catamarani, si sollevano sull’acqua e raggiungono in pochi secondi i 50 nodi di velocità.

Le gare sono challenge ad eliminazione diretta: i team si sfidano a duello secca e quello vince va avanti, mentre l’altro viene eliminato. Una formula a garanzia dello spettacolo, studiata da Rodi Basso, I’ad di E1 che ha ideato il circuito insieme ad Alejandro Agag, già tra i fondatori di Formula E ed Extreme E. Un salto nel futuro dello sport e anche dello spettacolo, assicurato dal fatto che i proprietari dei team sono numeri uno dello sport e dello show business. Basti dire che a dare filo da torcere a Will Smith e Rafa Nadal c’erano gli equipaggi di Tom Brady, Virat Kohli, Didier Drogba Sergio Perez, Steve Aoki e Marc Anthony.

Proprio il motoscafo della stella del football americano è stato protagonista di uno dei momenti più spettacolari della gara, costretto a ritirarsi dopo essere finito contro una boa durante un passaggio a tutta velocità. Per fortuna non ci sono state conseguenze per il pilota: dalla riva, appena ci si è accorti che tutto era andato per il meglio, è scattato un lungo applauso.

Hanno accompagnato l’evento convegni e incontri di approfondimento, perché l’E1 non è solo la nuova frontiera della nautica a emissioni zero, ma è anche un sport che pone la parità al primo posto. Elena Mirandola e Alia Guadagni, ceo e giocatrice del Como Women sono state invitate a parlare di sport al femminile, mentre il tema della sostenibilità è stato affidato al biologo Carlos Duarte. Appuntamento all’anno prossimo.