Gli studenti di quarta e quinta del Plinio guide per un giorno alla Pinacoteca

È iniziata ieri e proseguirà fino alla metà di aprile l’esperienza da Cicerone dei ragazzi delle classi IV e V del Caio Plinio, per quattro sabati impegnati come “Guide per un giorno“, a disposizione dei visitatori della Pinacoteca di Como. I ragazzi, che dall’anno scorso stanno portando avanti un progetto di approfondimento e studio sul patrimonio locale, saranno in Pinacoteca disponibili a raccontare al pubblico una selezione di opere del museo della collezione permanente, oltre alla mostra ora in corso dedicata a Paul Cesar Helleu e ai ritratti femminili. Il progetto è la conclusione di un percorso iniziato nel 2024, in collaborazione con l’associazione Sentiero dei Sogni, che ha visto gli studenti cimentarsi nei panni di enciclopedisti per un giorno nell’editathon di Wikimedia Italia.