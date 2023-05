Giunta numero due di Scaramellini "Tanti meritavano l’assessorato"

La nuova Giunta comunale del secondo mandato amministrativo del sindaco Marco Scaramellini, già pienamente operativa, è stata presentata ufficialmente nella Sala consiglio di Palazzo Pretorio. "Ringrazio le liste che mi hanno sostenuto per la collaborazione nella formazione della Giunta - ha esordito il sindaco -: abbiamo mantenuto un equilibrio tenendo conto delle competenze di ciascuno nel rispetto dei numeri e delle regole. Altre persone avrebbero meritato di entrare in Giunta ma per aiutare la città c’è spazio per tutti all’interno del Consiglio comunale e fuori (forse per rispondere a qualche mal di pancia di chi non è nell’esecutivo, ndr.)". Francesca Canovi, alla quale sono state affidate le deleghe ad attività produttive ed eventi, ricopre anche la carica di vicesindaco. "Il mio proposito è quello di continuare a lavorare con impegno nell’interesse dei cittadini - ha detto la Canovi -. Abbiamo avuto riscontri molto positivi sugli eventi e intendiamo valorizzare i punti di forza di Sondrio, come l’ambiente e la cultura, e coinvolgere ulteriormente gli operatori nel progetto di trasformazione della città". Marcella Fratta sarà l’assessore a cultura, educazione e istruzione, a Lorena Rossatti sono state affidate le deleghe a protezione civile, organizzazione e personale, Michele Diasio si occuperà di turismo, Olimpiadi 2026 e Sport, Ivan Munarini sarà l’assessore a Bilancio e patrimonio. Sei assessori uscenti e tre nuovi ingressi, Raffaella Volpatti, Simone Del Marco e Maurizio Piasini. La Volpatti sarà assessore a Gemellaggi, Politiche giovanili, Pari opportunità, Politiche dei tempi e Servizi demografici, Del Marco avrà la delega ai Lavori pubblici e Piasini, presidente del Consiglio comunale uscente, sarà assessore ai Servizi sociali e alle Frazioni. F.D’E.