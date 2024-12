Gioco d’azzardo nel locale. Titolare denunciato accertamenti sui clienti

Una sala da poker con tavoli professionali e fiches, all’interno di un esercizio commerciale di Cermenate. È stata scoperta dalla Polizia della Divisione amministrativa e di sicurezza e dalla Squadra mobile della Questura di Como, durante una serie di controlli in esercizi pubblici del settore dei videogiochi e delle sale slot, Vlt e videopoker. Il gestore, un uomo di 25 anni di origine albanese residente a Monza, è stato denunciato per esercizio di gioco d’azzardo, e tutte le fiches messe sotto sequestro. In una saletta del locale di Cermenate, erano stati installati illegalmente tavoli riservati al poker con puntate libere. Sono stati identificati il gestore del locale, denunciato e piede libero, e tutti i clienti presenti intenti a giocare sui quali verranno compiuti accertamenti. Pa.Pi.