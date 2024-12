Gimkana e schianto. Preso un ricercato per reati fallimentari

Quando ha visto i finanzieri che lo volevano fermare, appena oltrepassato il valico, ha accelerato innescando un inseguimento partito ieri mattina da un posto di blocco a Ronago, vicino al Valico Crociale Mulini, e conclusosi solo a Como alle 11.30, quando la Smart con targa svizzera guidata da Carlo Avveduti, 64 anni, italiano residente in Svizzera, si è scontrata frontalmente con una Toyota. Fin da subito i finanzieri hanno allertato la Sala Operativa della Guardia di Finanza per far convergere sull’auto in fuga le pattuglie in servizio. Dal controllo ulteriore svolto in caserma, è emerso che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma in materia di reati fallimentari, motivo per il quale ha cercato di fuggire .