Giallo a Senna Comasco, ritrovato un cadavere in un bosco

Senna Comasco (Como), 22 luglio 2023 - Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato ieri sera, poco dopo le 21.30, in un bosco di Senna Comasco.

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù hanno provveduto al recupero della salma su segnalazione dei carabinieri della stazione cittadina. L’uomo è già stato identificato: si tratta di un 33enne di nazionalità marocchina residedente presso il centro di soggiorno di Balerna, in Svizzera. Sono in corso indagini per stabilire le cause della morte e come mai lo straniero, che a quanto sembra aveva fatto richiesta di accoglienza oltreconfine si trovasse invece in Italia.