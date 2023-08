Lago di Como, toast diviso a metà tra due clienti: scatta il sovrapprezzo. “Incredibile ma vero”

Gera Lario (Como) – Si sono visti aggiungere 2 euro sul conto perché hanno chiesto di poter consumare un toast in due: è successo a due turisti in uno dei bar più noti di Gera Lario, nell’estremo nord del Lago di Como.

Piattini e tovaglioli

Il sovrapprezzo per il toast da dividere è stato denunciato nella recensione – con tanto di fotografia dello scontrino allegata – che l’utente ha lasciato su TripAdvisor, diventando presto virale. Anche perché il gestore del locale si è difeso spiegando che sono stati “usati piattini e tovaglioli in più”, ha detto alla Provincia di Como.

La recensione

Il cliente però aveva spiegato che “Il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà. Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast? Incredibile ma vero”.

Lo scontrino

Nello scontrino allegato alla recensione si legge che la coppia ha ordinato un toast vegetariano con patatine a 7,5 euro, al quale è stato aggiunto un sovrapprezzo di 2 euro con la dicitura “diviso a metà”.