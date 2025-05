Furto in casa all’ora di pranzo. Ladri in fuga, colpo da 30mila euro

Furto da almeno 30mila euro all’interno di una abitazione di Caglio. È stato denunciato nei giorni scorsi dal proprietario ai carabinieri di Asso. Secondo quanto riferito dal proprietario, un uomo di 47 anni, mentre la casa era vuota a causa di un’assenza momentanea all’orario di pranzo, i ladri si sono introdotti in casa dopo aver forzato la finestra della cucina, nonostante fosse presente e attivo il sistema di allarme. I ladri, in breve tempo, sono riusciti a impossessarsi di quasi 3mila euro in contanti, orologi, gioielli e oggetti preziosi di famiglia, e alcune borse di marca. Il valore totale del bottino è stato quantificato in circa 30mila euro. I carabinieri hanno subito fatto un sopralluogo e cercato tracce utili ad avviare le indagini, ma l’abitazione e la zona immediatamente circostante non risultano coperte da sistemi di videosorveglianza. Sono comunque state cercate tracce di altro genere e raccolti nella denuncia tutti particolari degli oggetti rubati, nell’ipotesi che possano essere individuati in vari canali di vendiate e ricettazione. Pa.Pi.