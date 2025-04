Como, furti e rapine in città: due Daspo Urbani

Como, 24 aprile 2025 – Due Dacur, il Daspo Urbano, firmati dal Questore di Como Marco Calì, sono stati notificati nelle ultime ore ad altrettanti soggetti che si sono resi protagonisti di episodi violenti in città.

Il primo ha raggiunto l’uomo di 38 anni di Tavernerio, che la sera del 19 aprile è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ricettazione, dopo aver lasciato in un bar di viale Geno, una sacca di plastica con la refurtiva sottratta dall’auto del dipendente del locale, che era parcheggiata poco distante. L’uomo non potrà frequentare un’area del centro di Como per almeno un anno.

Il secondo Dacur è stato notificato all’egiziano di 23 anni che la notte del 23 aprile, assieme a un giovane connazionale, ha rapinato un diciottenne sul Lungo Lario Trento di Como, strappandogli dal collo una catenina d’oro. Questa mattina lui e il complice, detenuti al Bassone, sono stati interrogati dal Gip per la convalida dell’arresto, e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Quando tornerà in libertà, il provvedimento emesso dal Questore, gli vieterà di stazionare in prossimità dei locali pubblici destinati all’intrattenimento o alla somministrazione di alimenti o bevande che si trovano sul territorio di Como, in precise zone della città, per la durata di un anno.