Furbetti in barca dalla Svizzera. Sequestrati quattro motoscafi

Quattro natanti provenienti dalla Svizzera, introdotti in Italia in violazione della normativa doganale, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo dai militari Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Como. Sono stati individuati durante gli abituali controlli nelle acque territoriali del lago di Lugano nei mesi scorsi, quattro a Varese e uno a Campione d’Italia, tutti di proprietà di cittadini elvetici. Esaminando la documentazione duranti i controlli, è emersa la cancellazione dei natanti dai registri nautici svizzeri, e la loro successiva introduzione in Italia. I rispettivi proprietari avevano ottenuto l’iscrizione delle barche nei registri dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, tramite il rilascio di apposito contrassegno previsto per la circolazione nel lago di Lugano. Per tre, individuati nella zona di Varese, è stato appurato il superamento del tempo massimo di permanenza nel territorio italiano di 18 mesi, previsto dal Codice Doganale. Il quarto era invece stato acquistato da un cittadino italiano senza che fossero stati assolti gli obblighi doganali. Pa.Pi.