Fatture per false operazioni. Sequestri per 600mila euro

Immobili in provincia di Como dal valore di circa 400mila euro, liquidità per altri 150mila e un’auto Tesla dal valore di 50mila euro. È quanto sequestrato dalla Guardia di finanza di Erba a Martino Lanzani, 42 anni di Inverigo, titolare della Lanzani srl di Mariano Comense, con sede in via I Maggio. Il sostituto procuratore di Como Antonia Pavano, lo ha indagato con l’ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, per gli anni di imposta dal 2021 al 2023, per un importo complessivo pari a un milione e mezzo di euro. Cifre da cui sarebbe dunque scaturita un’indebita detrazione d’imposta per più di 600mila euro, pari all’importo del sequestro disposto da giudice. In particolare, si parla di 800mila euro per il 2021, 380mila per il 2022 e 550mila per l’anno successivo. Ad attirare l’attenzione della Guardia di finanza di Erba, consultando le banche dati, è stato un anomalo e veloce aumento del fatturato, con un risultato accresciuto di 18 volte nell’arco di un triennio. Partendo da qui, i finanzieri hanno approfondito i rapporti commerciali con i fornitori, anche analizzando i flussi finanziari e acquisendo le testimonianze. Pa.Pi.