Festival itinerante delle nuove energie. Spettacoli e convegni fino al 29 maggio

Festival itinerante delle nuove energie fino a giovedì 29 maggio. Un evento diffuso tra i Comuni di Olgiate Comasco, Bregnano, Cadorago, Appiano Gentile, dedicato alle energie rinnovabili, alle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e al ruolo attivo delle comunità locali nella transizione ecologica. Organizzato da Ecofficine in collaborazione con i Comuni di Olgiate Comasco, Cadorago, Bregnano, Appiano Gentile, Cers del Lario e Arci Como, con il contributo di Fondazione Cariplo, prevede spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e un convegno per ispirare cittadini, amministratori e nuove generazioni a diventare protagonisti del cambiamento e della transizione energetica in atto. Domani in programma lo spettacolo teatrale Niko e l’Onda Energetica, a cura della compagnia: Pindarica, alle 16 al Cineteatro San Francesco di Appiano Gentile, via Manzoni 4. Pa.Pi.