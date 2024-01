Furbetti dei rifiuti. Ecco le telecamere

Giro di vite sui furbetti dei rifiuti a Padenghe: con le telecamere, multe salate a chi abbandona la spazzatura. Con più del 77% di rifiuti differenziati, il Comune gardesano si conferma tra i più virtuosi, anche se non manca chi abbandona i rifiuti fuori dal cassonetto. Oltre al porta a porta, attivato nel 2008 e da sempre gestito dalla partecipata Garda Uno, sul territorio è presente anche un Centro di raccolta rifiuti, localizzato in via dell’Artigianato, a disposizione dei cittadini e delle aziende di Padenghe sul Garda. Il Centro di raccolta si è dotato anche di un ‘fuori orario’ che costituisce un servizio esclusivo per le utenze domestiche: i cittadini, dotati di tessera, possono depositare i rifiuti domestici quando non possono essere conferiti nei giorni prestabiliti dal calendario del "porta a porta". Si tratta di un ‘plus’ offerto dal Comune.

F.Pa.