Como, scoperti alla frontiera con i soldi nascosti in auto: avevano dichiarato 30mila euro, ma ne avevano 177mila

Chiasso (Como) – Scoperti oltre 170mila euro non dichiarati durante i controlli alle frontiere di Chiasso e Brogeda nel corso delle attività di contrasto al traffico di valuta. I funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato i carichi di soldi (176.950 euro in titale) in due distinte operazioni.

In particolare, presso il valico di Ponte Chiasso, nel bagaglio di un ungherese che stava entrando in Italia e che aveva dichiarato di avere con sé solo 20.000 euro, sono state trovate banconote di diverse divise (tra cui euro, franchi svizzeri, sterline inglesi e fiorini ungheresi) per un controvalore complessivo pari a 57.590 euro.

A poche ore di distanza, presso il valico di Brogeda, l'ispezione dell'auto di un cittadino greco, che stava entrando nel territorio nazionale dichiarando di avere con sé solo 10.000 euro, ha consentito di scoprire 119.360 euro, prevalentemente in tagli da 200 euro.

In entrambi i casi, i trasgressori non hanno potuto essere ammessi al beneficio dell'oblazione in quanto l'eccedenza superava il limite di 40.000 euro. Si è proceduto quindi a sequestrare il 50% dell’eccedenza, rispettivamente 23.800 euro e 54.680 euro, per un totale di 78.480 euro, somma trattenuta a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative che verranno decise dal ministero dell'Economia in una misura che può andare dal 30% al 50% dell'eccedenza stessa.