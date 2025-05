“Freccia“ salvata dall’oblio. Ora rivive nel Museo barca lariana

Dismessa e destinata alla demolizione, la Freccia dei Gerani, storico aliscafo in servizio sul Lago di Como per oltre vent’anni, torna a vivere al Museo Barca Lariana tra testimonianze, immagini d’epoca e memorie collettive. Domenica 25 maggio alle 17, si inaugura nuovo allestimento multimediale, a bordo dell’aliscafo entrato in servizio sul Lario nel 1995, che ha collegato Como a Colico, trasportando migliaia di studenti, lavoratori e turisti, e diventando un vero e proprio simbolo del lago. Fino al 2016, quando venne destinato alla demolizione, ma salvato grazie all’iniziativa di un gruppo di cittadini e appassionati, desiderosi di preservare un simbolo della navigazione lariana. Donato al Museo Barca Lariana dalla Gestione Navigazione Laghi, l’aliscafo è stato oggetto di un accurato restauro, reso possibile da una campagna di crowdfunding, da contributi privati e dal sostegno del programma Next Generation Eu.

Anche gli arredi interni sono stati ricostruiti fedelmente, mantenendo l’identità originaria. Ora la Freccia dei Gerani rinasce come spazio immersivo e multimediale. Ai racconti si intrecciano suggestive immagini d’epoca. Un totem interattivo multimediale completa la visita consentendo ai visitatori di registrare, videoregistrare o scrivere i propri ricordi legati alla Freccia: esperienze di viaggio, emozioni, momenti quotidiani vissuti durante le traversate.

Pa.Pi.