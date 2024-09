Frecce Tricolori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, scoppia il caso in Parlamento: “Quanto sono costate e chi le ha autorizzate?”

Cernobbio (Como) – Frecce Tricolori al Forum Ambrosetti, scoppia la polemica: perché l’esibizione di velivoli dell’Aeronautica militare, dunque di Stato, a un evento privato?

A sollevare il caso, con un’interrogazione parlamentare al ministro della Difesa, è il parlamentare Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi. “Si è tenuto a Cernobbio il forum internazionale dello Studio Ambrosetti – ricorda l’esponente di Avs – e la mattina dell'8 settembre scorso a favore dell'evento dello Studio Ambrosetti si sarebbe dovuto esibire, sul lago di Como, lo stormo delle Frecce Tricolore ma a causa del maltempo, la prevista esibizione è stata annullata. Tuttavia nei giorni precedenti le Frecce Tricolore hanno comunque svolto delle prove di volo che hanno presumibilmente comportato lo stanziamento e l'utilizzo di risorse pubbliche”.

Secondo Grimaldi, “sarebbe necessario approfondire se l'utilizzo di tali risorse pubbliche per un'esibizione della pattuglia acrobatica nell'ambito di una manifestazione di un'istituzione privata sia compatibile con la normativa vigente nonché conoscere chi ha deciso e autorizzato l'esibizione in oggetto”. Il deputato sottolinea inoltre che che “nel programma della Pattuglia acrobatica nazionale pubblicato sul sito dell'Aeronautica militare non risulta nessun evento programmato per l'8 settembre 2024 sul lago di Como, così come non è possibile rintracciare tale appuntamento neanche negli articoli di stampa online che nel periodo febbraio-marzo 2024 davano notizia del calendario degli airshow e sorvoli delle Frecce Tricolore per 2024”.

Da qui la richiesta di spiegazioni: “Vogliamo sapere se il governo sia a conoscenza dell'ammontare delle spese sostenute per la prevista esibizione delle Frecce Tricolore sul lago di Como; se intende verificare quale atto amministrativo e di quale ente abbia autorizzato le prove e l'esibizione delle Frecce Tricolore e se non intende approfondire se sia compatibile con la normativa vigente l'utilizzo di risorse pubbliche per un'esibizione della pattuglia acrobatica nell'ambito di una manifestazione di un'istituzione privata”.