Fotografa una ragazza nel bagno del mercato, denunciato

Quando è passato davanti al bagno pubblico al suo interno c’era una ragazza, e sopra uno spazio libero nel quale ha infilato la mano con il suo telefono cellulare, iniziando a scattare foto. Ma non è passato inosservato: la giovane si è accorta di quel braccio spuntato sopra la sua testa e ha chiamato aiuto.

È accaduto sabato mattina in via Rimembranze, nei bagni pubblici, durante il mercato. In caserma è finito un ambulante di 21 anni, che avrebbe detto di aver avuto un momento di debolezza. La vittima è invece una ragazza di 24 anni, anche lei commerciante ambulante.

Il ventunenne è stato subito fermato dalla polizia locale, in attesa dell’intervento dei carabinieri, che hanno denunciato il ragazzo per interferenza illecita nella vita privata, in attesa che la Procura di Como valuti se tale condotta possa essere qualificata anche come violenza privata. I militari hanno anche acquisiti il telefono e le immagini scattate prima che la ragazza si accorgesse del telefono cellulare che era spuntato sopra la sua testa, e che si era intrufolato nella sua intimità.

