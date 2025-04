Fondo Ozanam. La presentazione

La Piccola Casa Federico Ozanam, da oltre 90 anni punto di riferimento per l’accoglienza e l’assistenza di persone senza fissa dimora, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla celebrazione della Pasqua con un simbolico evento teatrale, lunedì 14 aprile alle 18, in via Cosenz 14.

L’attore Francesco Benzoni porterà in scena il monologo teatrale "Il Matto sotto la Croce", tratto dall’opera "Mistero Buffo" di Dario Fo. Una rappresentazione che mescola con maestria il teatro di strada, la satira sociale e la tradizione della commedia dell’arte, affrontando temi politici, religiosi e sociali e utilizzando l’ironia per criticare le ingiustizie.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Fondo Ozanam, creato grazie al supporto della Fondazione Comasca, con l’obiettivo di aiutare giovani in difficoltà.

Pa.Pi.