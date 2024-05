Fondazione Brescia Musei. Al direttore il premio dei Lions

La “Melvin Jones Fellowship”, massimo riconoscimento della Lions Clubs International Foundation, a Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia. Il premio, istituito in onore di Melvin Jones fondatore del Lions Clubs International, è stato attribuito a Karadjov in considerazione delle qualità professionali di alto profilo del direttore, alla sua intuizione e capacità nel riconoscere e promuovere la funzione del patrimonio museale quale mezzo di crescita e promozione dell’intera comunità; per la spiccata sensibilità verso l’inclusione e la fruibilità. La consegna è avvenuta nel corso del 29° Congresso Distrettuale che si è svolto presso l’Auditorium Monsignor Capretti dell’Istituto Artigianelli di Brescia, alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108 IB2 (Bergamo/ Brescia/ Mantova) Giovanni Pagani. I Lions bresciani hanno ricordato la collaborazione con le realtà del territorio, la più recente delle quali ha riguardato la pubblicazione di un volume, sostenuta interamente da un Lions Club cittadino, dedicato alla Vittoria Alata. Coi proventi della vendita del libro, devoluti in buona parte alla Fondazione Brescia Musei, si è ultimato il percorso per non vedenti inserito nel rinnovato allestimento del settore dedicato a Brixia romana, all’interno del Museo di Santa Giulia. F.P.