Folla per l’addio al pilota : "Sei stato un grande amico"

BREMBATE SOPRA (Bergamo)

Una folla commossa e straziata dal dolore ha dato ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Brembate Sopra l’ultimo saluto a Morgan Algeri, il 38enne bergamasco precipitato con la sua auto la sera del 6 gennaio nelle acque gelide del lago di Como, insieme a Tiziana Tozzo, 45 anni, di Cantù. Decine e decine di persone, amici, parenti, colleghi di lavoro, si sono riuniti nella chiesa dove il parroco di Brembate Sopra, don Giacomo Antonio Ubbiali, ha celebrato i funerali. In prima fila i genitori del 38enne, mamma Velleda, papà Piermauro e la sorella Barbara. Più indietro numerosissimi amici dell’imprenditore, titolare di un’azienda di elettrodomestici e dal 2016 gestore, insieme ad un amico, della Scuola Volo di Caravaggio. In molti hanno assistito al rito funebre dal sagrato: difficile infatti entrare nella chiesa gremita. Sul feretro, oltre ad alcuni mazzi di fiori, una maglia rosa con un messaggio “Dalla tua squadra“ e la maglia e la sciarpa del Milan, di cui Morgan era tifoso. Prima della messa, sul sagrato sono risuonate le note della canzone “Imagine“. "Siamo qui a supplicare il Signore perchè renda eterni i momenti belli che Morgan ha trascorso nella sua vita“, ha detto don Ubbiali durante la sua omelia. Alcuni amici hanno ricordato Morgan con toccanti messaggi. "Ricordo quel dolore atroce nel momento in cui ho appreso la notizia della tua morte - ha sottolineato un’amica -. Mi stavi aiutando a preparare il mio matrimonio e stavi organizzando l’addio al celibato del mio futuro marito, nonchè tuo migliore amico. Per noi ci sei sempre stato, nel bene e nel male". Tanti anche gli allievi e i colleghi della scuola volo di Caravaggio. "Sei entrato nella mia vita come un uragano - ha ricordato uno di loro -. Sei stato un collega, un esempio e soprattutto un grande amico". Sul fronte delle indagini, intanto, prende sempre più piede l’ipotesi che a provocare la morte di Morgan e Tiziana sia stato un tragico incidente. Come ha confermato l’autopsia: i due sono morti annegati. Cosa abbia portato l’auto di Morgan a cadere di punta nel lago di Como, rimane ancora un mistero. L’unica cosa certa è il salto nel vuoto e l’acqua che ha inghiottito i due senza.

Michele Andreucci