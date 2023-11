Como, flash mob degli studenti per #ioleggoperchè

Como, 7 novembre 2023 – Davanti al Teatro Sociale di Como, questa mattina si sono riuniti gli studenti della scuola Primaria Istituto Comprensivo Como Lago, per un flash mob organizzato in occasione della campagna #ioleggoperchè, la più grande iniziativa nazionale per portare nuovi libri nelle scuole e potenziare così le biblioteche scolastiche.

Fino al 12 novembre, tutti i cittadini sono invitati ad acquistare libri nelle librerie aderenti di tutta Italia e donarli alle scuole. Il tutto con un’etichetta appositamente realizzata da #ioleggoperchè per poter lasciare una dedica sul libro che viene donato. A Como città e provincia hanno aderito 39 librerie, e 326 scuole, compresi i nidi: oggi il momento di spettacolo improvvisato dai ragazzi.