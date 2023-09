Fino Mornasco, spacciava droga nei boschi: arrestato giovane pusher

Fino Mornasco (Como), 23 settembre 2023 - Proseguono le attività di contrasto allo spaccio della droga nelle aree boschive della provincia di Como. I carabinieri di Fino Mornasco con il supporto dei colleghi dello Squadrone Cacciatori “Calabria” hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne straniero, in Italia senza fissa dimora, che spacciava in un bosco in località Firenzuola, in via Campagnola.

Al giovane sono stati sequestrati 4,7 grammi di eroina, 43,3 grammi di cocaina, 9,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, tre telefoni cellulari e 1.600 euro in contanti.

Il 24enne pluripregiudicato, irregolare era già destinatario di un altro ordine di carcerazione.