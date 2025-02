Fino Mornasco, blitz dei carabinieri in un casolare abbandonato: trovati spacciatori ed eroina

Fino Mornasco, 19 febbraio 2025 – I carabinieri lo hanno scovato e arrestato al termine di un controllo svolto grazie alle segnalazioni arrivate dai cittadini, che avevano notato la presenza di una attività di spaccio nella zona Costa di Fino Mornasco. L’uomo, un marocchino di 26 anni senza fissa dimora, aveva con sé un etto di eroina, custodito all’interno di un vecchio casolare abbandonato, trasformato in bivacco da lui e da un complice che è riuscito a scappare.

I militari di Fino Mornasco ieri mattina hanno osservato brevemente cosa accadeva, poi sono intervenuti. Oltre all’eroina, era in possesso di un bilancino, di materiale per il confezionamento e di due telefoni cellulari, e infine di 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi già confezionate. Questa mattina è stato processato per direttissimo, e dopo la convalida ha chiesto un rinvio per i termini a difesa.