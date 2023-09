Finisce in carcere stalker seriale

Denunciato a fine agosto dopo una lite con aggressione a una donna con cui stava avendo una relazione, martedì pomeriggio si è nuovamente presentato a casa sua, finendo in carcere. Matteo Gerosa, 36 anni di Bregnano, è accusato di stalking, per una serie di incursioni nei confronti della ex compagna, con cui ha avuto una relazione intermittente nell’ultimo anno e mezzo.

A metà agosto i due, mentre si trovavano sull’auto di lei e la relazione era già in crisi, avevano avuto una accesa discussione, finita a sberle, capelli strappati e minacce di Gerosa al conducente dell’auto davanti a loro, che aveva cercato di intervenire.

Una settimana dopo, la donna aveva sporto denuncia alla Squadra Mobile di Como, che aveva avviato le indagini per ricostruire e verificare le condotte riferite agli investigatori. Martedì un nuovo episodio, quando Gerosa si è presentato nuovamente dalla ex, cercando di abbracciarla: ne è nata una colluttazione proseguita in casa, dove lui le ha strappato il telefono per impedirle di chiamare la polizia.

Pa.Pi.