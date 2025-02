Finanzieri in congedo in servizio (volontario) in Procura a Como: siglato l’accordo

Como, 17 febbraio 2025 – Un protocollo per consentire e regolamentare la collaborazione tra Procura di Como e finanzieri in congedo. L’accordo si inserisce nell’ambito delle iniziative di volontariato e utilità sociale promosse dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, per rafforzare l’efficienza dei servizi giudiziari della Procura grazie al contributo volontario di personale della Guardia di Finanza in congedo. Da subito, l’Ufficio Giudiziario potrà contare sul supporto di due finanzieri in congedo, che offriranno il loro tempo e la loro competenza, a vantaggio della collettività e del territorio, affiancando il personale amministrativo della Procura.

La loro attività sarà svolta in conformità alle direttive impartite dal Procuratore e dai Sostituti delegati. A siglare l’accordo sono stati il Procuratore di Como, Massimo Astori, e il Presidente della Sezione di Como dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, luogotenente in congedo Ernesto Cocca, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como, Michele Donega, e dei due finanzieri in congedo che collaboreranno con la Procura: luogotenente Maurizio Colombatto e brigadiere Andrea Marini.