Borse con griffe di lusso contraffatte e sandali con falso marchio “vero cuoio”: maxi sequestro della Finanza

Como – Cinquecento borse con griffe di lusso contraffatte, 300 paia di scarpe con falso logo ''vero cuoio'' e quattro borse in pitone senza certificazione sono state sequestrate nel corso dei controlli dei finanzieri del comando provinciale di Como. I controlli sono scattati in diverse attività commerciali di Erba e Bellagio. Nel corso degli accertamenti i militari hanno trovato, complessivamente, cinquanta borse da donna con marchi o modelli contraffatti di note maison di lusso. Oltre alle borse in vendita per centinaia di euro, i militari hanno sottoposto a sequestro anche 300 paia di sandali con il falso marchio ''vero cuoio'' e quattro borse da donna confezionate con pelle di pitone senza la documentazione di legittima provenienza prevista dalla Convenzione di Washington, normativa internazionale a tutela delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di risalire a due società fornitrici delle borse con false griffe, con base operativa nel milanese, gestite sia da cinesi che da italiani. Come fa sapere la guardia di finanza di Como, durante le perquisizioni, nei magazzini delle due società sono state sequestrate ulteriori 450 borse contraffatte. I titolari delle attività commerciali, ritenuti responsabili delle violazioni, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per commercio di prodotti con marchi contraffatti e illecita detenzione di prodotti derivati da specie animali a rischio di estinzione.