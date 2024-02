Finalmente il cantiere. Si demolisce il ponte e se ne fa uno nuovo. Dopo mesi di attesa

FIORANO AL SERIO (Bergamo)

Dopo mesi di attesa, Anas annuncia che domani partiranno le operazioni per la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte di Fiorano al Serio, lungo la statale 671 della Valle Seriana. Il cavalcavia era stato danneggiato a causa dell’urto di un mezzo pesante che transitava sulla strada sottostante nell’estate 2021. Inizialmente era stato chiuso al traffico. Poi era stato riaperto, ma nuovamente chiuso lo scorso novembre quando un furgone che trasportava un mezzo meccanico lo aveva di nuovo urtato e danneggiato. I disagi al traffico erano stati notevoli in tutta la Valle Seriana, uno dei distretti economici più importanti d’Italia, con studenti pendolari e lavoratori costretti a rimanere imbottigliati nel traffico per poter ritornare a casa in alta valle, dopo una lunga giornata di impegni. Era stato istituito un senso unico alternato con semaforo, una decisione che aveva comportato lunghissime code di automobilisti, costretti a rimanere ore fermi nell’area della Media Valle Seriana. Ad alzare la voce anche Confartigianato: l’associazione degli imprenditori si era unita alle proteste di cittadini e sindaci del territorio, evidenziando l’insostenibilità della situazione in cui versa il traffico sulla 671. "Un vaso pieno di esasperazione, quello degli automobilisti e delle nostre aziende - aveva sottolineato Confartigianato - che ci stanno manifestando già da tempo il loro profondo disagio e sfinimento".

Ora l’inizio dei lavori di demolizione. Anas ha programmato delle limitazioni al transito, ma per mitigare i disagi alla viabilità i lavori di svolgeranno in orario notturno. La statale 671 verrà chiusa al traffico in corrispondenza dello svincolo di Gazzaniga, dalle 22 di sabato fino alle 6 di domenica. In queste ore il traffico verrà indirizzato lungo la viabilità comunale, utilizzando la rotatoria della Val Vertova. Questo per quanto riguarda la demolizione. Per la realizzazione del nuovo ponte, invece, ci vorranno 3 mesi. Intanto ieri è stato inaugurato il ponte ciclopedonale sul fiume Brembo che collega i Comuni di Filago e Osio Sopra. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Terzi. La passerella è stata riqualificata grazie a un investimento di 403mila euro. Michele Andreucci