Filarmonica del Conservatorio da ascoltare gratis. E sabato tocca al quartetto dei “Mascoulisse“

Concerto gratuito della Filarmonica del Conservatorio Giuseppe Verdi di Como questa sera alle 21 nell’Auditorium comunale di via Lancini, in collaborazione con il Dipartimento di canto. In programma L’Arlésienne di Georges Bizet (1838-1875) e Les Nuits d’été di Hector Louis Berlioz (1803-1869) con i soprani Sarah Tisba, Kexin Sun e Juhyeon Lee, l’accompagnamento del Coro del Conservatorio per la direzione del Maestro Bruno Dal Bon. "Questo evento non è un concerto. Non è neppure una rappresentazione - spiega la regista Stefania Panighini - Si tratta di un’applicazione fisica della drammaturgia musicale, una costruzione di corpi in musica, una ricerca carnale sui grandi temi dell’esistenza, attraverso uno studio “corporeo“ delle musiche di scena che Bizet compose per L’Arlésienne e le poesie di Théophile Gautier, che Berlioz mise in musica nelle Nuits d’été".

Sabato alle 17, a Como nel salone dei concerti dell’auditorium a esibirsi sarà il Quartetto Mascoulisse, composto dai trombonisti Stefano Belotti, Alberto Pedretti, Fabio De Cataldo e Antonio Mascherpa, tutti laureati con voti alti, lode e menzioni dal Conservatorio “Luca Marenzio“ di Brescia e Darfo. Dalla sua istituzione nel 2006, il Quartetto si è esibito in oltre 650 concerti in Italia, Europa, Macao, Hong Kong, Stati Uniti e Oman. I loro spettacoli hanno abbellito luoghi prestigiosi come il Teatro Franco Parenti per la Società del Quartetto di Milano, il Duomo di Milano, la Cattedrale di Lugo in Spagna.