Fiato sospeso per il maltempo Danni al Duomo di Vigevano

Un cedimento del ghiacciaio Ferrè, al momento non quantificabile, durante un violento temporale di ieri pomeriggio in alta Valle Spluga, ha causato l’improvviso ingrossamento del torrente Liro e del “gemello“ Schisarolo che parte proprio dal ghiacciaio. Il vicesindaco di Madesimo ha attivato i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio i quali, a loro volta, hanno subito allertato i colleghi permanenti del distaccamento di Mese e i volontari di Madesimo. L’ondata anomala di acqua e fango arrivata in paese ha preoccupato, ma le verifiche dei pompieri hanno escluso dispersi: i turisti registrati nei rifugi alpini erano tutti rientrati. È stata preallertata pure A2A che gestisce l’invaso di Isola, nel quale confluisce il Liro. È cresciuto con il passare delle ore il bilancio dei danni causati dall’ondata di maltempo che ha interessato nel pomeriggio di ieri Vigevano e una parte della Lomellina. In città un albero è caduto sul reparto di Rianimazione dell’ospedale che tuttavia non ha interrotto l’attività ma l’accesso principale al Pronto soccorso è stato chiuso e l’accesso al reparto è possibile solo dal sotterraneo; il vento fortissimo ha staccato una parte della copertura della cupola del duomo. Il sindaco Andrea Ceffa ha disposto per oggi la chiusura del cimitero, gravemente danneggiato così come molte strutture sportive cittadine, dal palasport allo stadio, al campo del Superga dove il vento ha piegato due torri per le luci e spostato una cabina elettrica utilizzata dagli spettacoli viaggianti. Viale dei Mille è stato parzialmente chiuso al traffico così come via Da Vinci. Non si contano gli alberi sradicati sia nelle abitazioni private che lungo le strade dove numerose auto sono state danneggiate compresa una in transito i cui occupanti, per fortuna, non hanno riportato conseguenze. Nella Bergamasca, a Medolago, un albero caduto ha colpito un motociclista che è stato soccorso poco dopo e non è in gravi condizioni. Nel Pavese, sempre a causa del maltempo, è rimasto bloccata anche la linea ferroviaria Milano-Alessandria fra Mortara e Parona Lomellina, con conseguenti ritardi anche di novanta minuti e cancellazioni. A Como, nella zona di Dongo, si è ribaltata una barca con tre persone a bordo che sono state portate in salvo. Anche sul lago di Garda alcuni canoisti sono sono stati sorpresi dall’arrivo del maltempo e sono finiti alla deriva. Anche in quel caso sono stati tutti portati in salvo.