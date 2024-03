Fiamme nella notte. Danni ingenti in una pizzeria

Un incendio ha devastato la pizzeria Villa al Sole in via Gardiola, all’interno del residence Villaalsole, chiuso per la stagione invernale ma in procinto di riaprire e accogliere i turisti. L’allarme è scattato poco dopo le 21 nella serata di venerdì e le fiamme hanno provocato danni seri - ancora in corso la stima, ma si parla di migliaia di euro - anche alla reception e a un bungalow. Ancora sconosciute le cause dell’innesco. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, da Salò, da Cunettone, da Paitone e da Desenzano, supportate dall’autoscala da Lumezzane. Non si sono registrati feriti.