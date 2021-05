Como, 6 maggio 2021 - Dopo quarant'anni d'attesa e non poche polemiche è finalmente a portata di mano l'elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo Draghi. il costo dell'intervento sarà di 78 milioni di euro.

"È un ottimo risultato che porterà immensi benefici per i viaggiatori, pendolari e turisti, non solo nelle province di Como e Lecco ma in tutta la Lombardia - spiegano i consiglieri regionali del Partito Democratico, Angelo Orsenigo e Raffaele Straniero - L’elettrificazione della linea si avvicina a diventare realtà. Il nostro ringraziamento va ovviamente ai due Governi, quello attuale e quello precedente, che hanno hanno accolto la richiesta dei territori, ritenendo l’opera strategica e urgente per la ripresa e lo sviluppo della nostra regione dopo la pandemia".

Non si tratta dell'unica elettrificazione finita nei programmi del Governo, nel piano rientra anche la Milano-Lecco, nella tratta che da Monza arriva a Molteno. "La linea ferroviaria del “Besanino” sarà elettrificata - conferma il deputato lecchese e della Brianza, Gian Mario Fragomeli, capogruppo del Pd in commissione Finanze alla Camera - Dopo averne fatto uno degli obiettivi principali del mio mandato parlamentare, ho finalmente ottenuto quanto chiedevo da anni, vale a dire il finanziamento del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Milano-Lecco, via Monza-Molteno. Il programma di riqualificazione è stato infatti inserito tra quelli compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".