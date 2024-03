Ferrovia Brescia-Edolo, il via. Finalmente il semaforo verde

Buone notizie per turisti e residenti che dal giorno di Pasqua potranno viaggiare ininterrottamente in treno da Brescia a Edolo, dopo che per alcuni mesi la tratta è stata interrotta a causa di un drammatico incidente automobilistico, che ha visto un camion precipitare sui binari della linea che congiunge la città con la Valcamonica lo scorso 21 settembre.

La conferma ufficiale arriva da Ferrovie Nord Milano, che sottolinea come sia stato rispettato il termine previsto del 31 marzo. La comunicazione è arrivata sia al Comune di Marone, sia al Comune di Pisogne. Non solo. È stata data anche durante un incontro svoltosi all’istituto comprensivo di Iseo.

Dopo tanti disagi, insomma, la ferrovia torna a essere fruibile nella sua quasi interezza, dopo mesi davvero difficili, caratterizzati prima dalla necessità di chiudere per un anno circa la ferrovia a Niardo a causa di una esondazione e poi a Marone, per cause non imputabili alla società di gestione.

I treni torneranno dunque a circolare regolarmente e non sarà più necessario il trasbordo sugli autobus sostitutivi. Ma non si tratta dell’unica notizia attesa da residenti e turisti. In concomitanza coi lavori sulla ferrovia era stata chiusa la strada ciclopedonale Vello – Toline: una delle più frequentate di Lombardia, dove ai tempi erano in corso operazioni di asfaltatura. Riaprirà anch’essa. "La riapertura della Vello-Toline è una vera e propria strenna pasquale - dice il sindaco di Marone Alessio Rinaldi – il presidente di Ferrovie Nord Fulvio Caradonna, tramite gli uffici della società, ha girato una nota alla Comunità montana del Sebino Bresciano che l’ha inviata ai Comuni di Marone e Pisogne in cui è stata indicata la chiusura del loro cantiere entro fine di marzo. Ci è stato chiesto di sollecitare la ditta che sta asfaltando la Vello Toline a riaprire il proprio cantiere e prepararsi a terminare i lavori di asfaltatura della ciclopedonale. Per Pasqua e Pasquetta, salvo improvisti dovuti al meteo o a improvvise emergenze, la Vello Toline sarà aperta al transito dopo sei mesi. Ne siamo molto felici, anche se il pensiero va sempre, con rispetto, alla tragedia che ha causato la chiusura e a chi non c’è più. Ai ciclisti, dato che ci sarà gente, chiediamo la massima attenzione e comprensione per chi cammina, tenendo velocità moderate, ma sappiamo che non serve specificarlo in quanto ognuno è responsabile e attento delle proprie azioni". Due delle attrattive turistiche del Sebino, torneranno dunque fruibili e, come prevedibile, saranno prese d’assalto per Pasqua e Pasquetta, se il tempo sarà bello.