Ferito dal petardo. Giallo irrisolto

Per ricostruire come sia avvenuto il grave ferimento della notte di San Silvestro, quando un uomo di 54 anni ha riportato lesioni all’occhio destro dopo essere stato colpito da un petardo, sarà necessario attendere di parlare con lui. I carabinieri non hanno ancora ricostruito chi stesse maneggiando il botto che, al momento dell’esplosione, si è diretto verso il volto dell’uomo, rischiando di fargli perdere l’occhio. Quando la pattuglia è arrivata in via Tenente Rigamonti, l’elisoccorso era già decollato trasportando il ferito al Sant’Anna, poi sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato con una prognosi di 40 giorni. L’uomo, residente ad Alta Valle Intelvi, una quindicina di minuti dopo la mezzanotte si trovava nel giardino di un abitazione in località San Fedele, dove è rimasto ferito. Pa.Pi.