"Ferie in Lombardia: lavori sulla linea Lecco-Besanino fino al 27 agosto"

Rimarrà chiuso fino alla fine di agosto il Basanino, tra le stazioni di Costa Masnaga e il capoluogo per consentire la realizzazione del sottopassaggio pedonale nella stazione di Oggiono. Non si tratta dell’unico intervento in programma, lo stop della linea permetterà anche di realizzare gli interventi di messa in sicurezza del torrente Gandaloglio nel tratto in cui passa a poca distanza dai binari. Fino al 27 agosto per i viaggiatori delle linee S7 e S11 saranno disponibili degli autobus che consentiranno il trasbordo nei tratti in cui la linea è chiusa. Questo cantiere si aggiunge a quello già iniziato lo scorso 25 giugno sulla Como-Lecco nel tratto tra Albate e Molteno. Dei bus sostituivi saranno disponibili alla stazione di Molteno in arrivo da Como e diretti a Lecco (alle 8:58, 14:58, 16:58, 18:58, 20:58) , la stessa cosa sarà garantita anche per chi deve spostarsi verso Como (i pullman saranno disponibili alle 6:10, 7:10, 8:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10 e 19:10).

Da domenica 6 agosto e fino a domenica 27, sarà attivo un servizio misto autobus e treno da Molteno in direzione Lecco (alle 8:58, 14:58, 16:58, 18:58, 20:58), lo stesso servizio è previsto in direzione Como (6:10, 12:10, 14:10, 16:10 e 18:10). Per Milano, sempre con gli autobus,

sono previsti collegamenti da Molteno a Costa Masnaga dove poi si proseguirà con il treno (9:03, 15:03, 17:03 e 19:03) sfruttando le coincidenza con i convogli in partenza alle (9:16, 15:16, 17:16 e 19:16).

La stessa cosa, ma al contrario, verrà fatta per chi arriva in treno da Milano. In concomitanza dei convogli in arrivo a Costa Masnaga (alle 11:44, 13:44, 15:44 e 17:44) i viaggiatori potranno proseguire alle volta di Lecco con i pullman (in partenza alle 11:57, 13:57, 15:57 e 17.57). Alla fine di agosto, una volta conclusi i lavori sulla linea, i pendolari potranno tornare a utilizzare il treno per tutta la lunghezza della tratta.