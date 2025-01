Ex stazione cittadina . Lo “Snodo“ prosegue

Si prepara a gestire per altri tre anni gli spazi dell’ex stazione cittadina l’associazione Lo Snodo che è l’unica ad aver presentato un progetto al Consorzio Erbese. "Abbiamo presentato un progetto che va in continuità con quanto realizzato in questi anni, visti gli importanti risultati raggiunti – sottolinea Simone Pelucchi, presidente dell’associazione di giovani – L’obiettivo resta quello originario per cui la stazione è stata riqualificata da Fondazione Cariplo nel 2019: promuovere occasioni di formazione e cittadinanza attiva che rendano i giovani partecipi e protagonisti in prima persona della comunità, contribuendo all’ideazione e realizzazione delle politiche giovanili nell’Erbese".

Dal 2019 Lo Snodo ha raggiunto importanti traguardi: oltre 370 eventi, 18 progetti finanziati, 12 scuole coinvolte; collaborazioni con oltre 30 amministrazioni locali. L’aula studio allestita nella stazione è rimasta aperta per 620 giorni con 4.700 ore di apertura, 8.400 accessi e 820 frequentatori. Il piano di gestione presentato per i prossimi tre anni gode del sostegno di 66 tra associazioni ed enti del territorio. Ro.Ca.