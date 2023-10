Ex-hotel “Chateau”, il Comune chiede la messa in sicurezza: “Incuria può far sorgere criminalità”

Da tempo non è un bel biglietto da visita l’ormai ex-hotel "Le petit Chateau", affacciato su viale Innocenzo XI, a poca distanza dalla stazione San Giovanni e ormai in stato di completo abbandono. Trasformato in una discarica e in rifugio per i senza fissa dimora l’ex-albergo è stato individuato come una potenziale fonte di pericolo anche dagli agenti della Polizia locale nel corso di un recente sopralluogo, da qui la decisione da parte del Comune di emettere un’ordinanza per chiedere alla società di procedere con la sua messa in sicurezza.

"La grave incuria può portare all’insorgere di criminalità - si legge nel provvedimento emesso da Palazzo Cernezzi - fenomeni di accattonaggio, violenza ed eventuali altri reati come spaccio e sfruttamento dell’immigrazione clandestina". Da qui l’ordine alla proprietà di provvedere, entro i prossimi 15 giorni, con la pulizia dell’ex-albergo e la sua messa in sicurezza per evitare "indebite intrusioni".

Si dovranno murare le porte e tutti gli accessi e la Polizia locale nel primo accesso è pronto a supportare la proprietà, se sarà necessario, con i propri agenti per identificare e denunciare eventuali occupanti. Nell’immobile si era anche sviluppato un incendio.