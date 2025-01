Como, urla e minacce al centro di assistenza per avere i vestiti gratis

Como, 11 gennaio 2025 - Gli agenti della questura sono dovuti intervenire alla mensa di via Guanella per le intemperanze di un 37enne egiziano che nonostante non avesse diritto di assistenza, in quanto non registrato, pretendeva di prendere dei vestiti dal dispensario del centro.

Allontanato dai volontari l'uomo ha reagito in maniera violenta mettendosi a urlare in lingua araba. Giunti sul posto i poliziotti hanno dovuto lavorare con pazienza per riportare a più consigli il 37enne, che ha reagito insultandoli e scalciando. Portato in questura sono emersi i suoi precedenti di polizia ma soprattutto la sua clandestinità e l’intimazione del questore a lasciare il territorio dello scorso novembre, condizioni queste che gli sono costate la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e l’espulsione.

Si tratta del terzo intervento in pochi giorni alla Casa di Nazareth dove mercoledì sera è avvenuta anche una lite a coltellate: durante la cena un pakistano di 27 anni ha ferito alla guancia destra un connazionale di 50 anni.