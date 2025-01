Era stato espulso per cinque anni, ma la polizia lo ha trovato a Como

Como, 27 gennaio 2025 – Era stato espulso nel 2022, non sarebbe potuto rientrare in Italia per cinque anni, ma gli agenti di polizia lo hanno trovato a Como, mentre passeggiava vicino al Tribunale assieme a un connazionale.

L’uomo, tunisino di 32 anni, con precedenti penali e senza fissa dimora, è stato quindi arrestato per violazione delle leggi sull’immigrazione. Per identificarlo i poliziotti hanno dovuto accompagnarlo in Questura, in quanto non aveva alcun documento. È così emerso che nell’aprile del 2022, era stato accompagnato coattamente alla frontiera e imbarcato con un volo per Tunisi, con il divieto di rientrare sul territorio italiano fino al 2027. Processato questa mattina per direttissimo, ha dichiarato di non sapere che gli era vietato rientrare in Italia. Ha patteggiato 8 mesi di reclusione, in attesa dell’ulteriore provvedimento di espulsione.