Sei stranieri espulsi a Como. Uno era diventato l’incubo degli abitanti della zona

Como, 27 gennaio 2025 – Accompagnamento alla frontiera per sei stranieri espulsi negli ultimi giorni, in seguito alle verifiche svolte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Como. Durante l’intervento della Squadra Volante volanti di giovedì scorso avvenuto nell’appartamento di via Roncoroni ad Albate e l’arresto in flagranza di un comasco di 44 anni per spaccio, gli agenti avevano trovato nell’appartamento, un brasiliano di 34 anni, irregolare e senza fissa dimora, ben noto per essere estremamente molesto e diventato un vero incubo per gli abitanti della zona. Che ora è stato imbarcato su un volo aereo per Rio de Janeiro.

Volo diretto in Marocco per un marocchino di 42 anni al quale è stato rigettato il rilascio del permesso di soggiorno, già condannato a 2 anni di reclusione dal Tribunale di Como per reati in famiglia. A questi si sono aggiunti due cittadini peruviani di 26 e 32 anni, con precedenti di polizia, che sono stati fatti imbarcare su un volo diretto a Lima. Volo diretto per Tiblisi per una cittadina georgiana, che si è presentata in Questura a Como per una questione personale, da cui è emerso che si trovava clandestinamente da circa quattro anni sul territorio italiano. Infine rimpatrio per un tunisino di 40 anni, al quale è stata applicata l’espulsione coatta in alternativa al residuo di pena per reati legati allo spaccio di stupefacenti: è stato prelevato dal Bassone e portato in aeroporto.