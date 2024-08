Como, all'esame della patente senza conoscere l'italiano ma con telecamera e due cellulari: denunciato

Como, 2 agosto 2024 - Un cittadino cinese di 39 anni, residente a Bergamo, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver tentato di superare l'esame teorico della patente di guida utilizzando dispositivi elettronici.

Ieri mattina, la Squadra Volanti alla Motorizzazione Civile di Como, in via Tentorio, per un candidato sospettato di ricevere suggerimenti durante la prova d'esame. Gli agenti, chiamati dall'esaminatore, hanno notato il comportamento sospetto del soggetto, che non comprendeva l'italiano e, nonostante la residenza a Bergamo, sosteneva l'esame da privatista a Como.

La perquisizione ha portato alla scoperta di un'apparecchiatura nascosta sotto la maglia del candidato, composta da un caricatore portatile collegato a una telecamera. Nel suo borsello sono stati inoltre rinvenuti due telefoni cellulari di cui l'uomo ha negato la proprietà. Portato in Questura per gli accertamenti, l’uomo, regolarmente soggiornante in Italia, è stato denunciato per violazione della legge specifica