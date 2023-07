Erba, quindicimila euro a Noivoiloro grazie al White Charity Party

Erba (Como), 1 luglio 2023 - Grande successo per il White Charity Party organizzato da Breva70, Remember 2001 e Deejay History, con la partecipazione delle classi dell’Associazione comasca La Stecca. L’incasso record, ben 14.954 euro, è stato destinato alla sede di Noivoiloro.

Una cifra importante per una serata benefica che replica i risultati eccellenti ottenuti a marzo con il Flower Party a favore della Croce Rossa di Lipomo.

Il ricavato sarà utilizzato per la creazione di un bar solidale, un progetto di inclusione sociale dell’Associazione Noivoiloro che servirà a creare nuove opportunità professionali e a divenire un punto di aggregazione per la comunità locale.

Noivoloro è una realtà consolidata che opera nel sociale da oltre 30 anni, con progetti di inserimento lavorativo per disabili e soggetti in difficoltà. «È una cifra importantissima per un bellissimo progetto, siamo molto contenti – ha dichiarato Ambrogio Ripamonti, presidente di Noivoiloro durante l’incontro per la consegna dell’assegno -. Una cifra che utilizzeremo bene per la realizzazione del bar che dovrebbe essere pronto a ottobre, progetto che creerà nuove opportunità di lavoro e aiuterà tanti giovani. Il White charity party è stato un evento che ci ha consentito di incontrare tante belle persone, ed è stato meraviglioso. Per noi di Erba, vedere arrivare nella nostra struttura persone di Como è stato importante. Inoltre ci siamo trovati molto bene con tutti coloro che hanno fatto parte dell’organizzazione».